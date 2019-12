Zugausfälle wegen Bauarbeiten im Varzo-Tunnel

Die italienische Bahninfrastrukturgesellschaft (RFI) führt vom 7. Januar bis 27. März 2020 Unterhaltsarbeiten im Varzo-Tunnel durch. Der Bahnverkehr zwischen Brig und Domodossola ist in dieser Zeit jeweils von Montag bis Freitag von 10.15 bis 14.15 Uhr eingeschränkt. Es verkehren Ersatzbusse.

Wie die SBB in einer Mitteilung schreibt, fallen während der besagten Bauphase die RegioExpress-, InterRegio- und EuroCity-Züge aus. Dies jeweils von Montag bis Freitag zwischen 10.15 bis 14.15 Uhr. Am Wochenende verkehren alle Züge jedoch gemäss Fahrplan.

Zwischen Brig und Iselle stehen den Reisenden Shuttle-Züge zur Verfügung, die etwa alle 30 Minuten in beiden Richtungen verkehren. Zwischen Iselle und Domodossola sind Ersatzbusse im Einsatz, die ebenfalls etwa alle 30 Minuten in beide Richtungen verkehren und die Bahnhöfe Iselle und Domodossola bedienen. In Iselle ist der Anschluss an den Shuttle-Zug gewährleistet.

Die Reisezeit verlängert sich laut SBB um etwa 23 Minuten. An den Bahnhöfen Iselle und Domodossola stünden den Reisenden während der Sperrung punktuell Kundenbetreuer für Auskünfte zur Verfügung.

Weitere Arbeiten im Sommer 2020



Ab Mitte August 2020 finden während drei Wochen weitere Unterhaltsarbeiten auf der Strecke Brig–Domodossola statt, welche zu Zugsausfällen führen. Die SBB will die Reisenden rechtzeitig über das Bahnersatzangebot informieren.

18. Dezember 2019, 15:38

