Schon 17 Jahre arbeitet Katharina Rösti als Zugbegleiterin. Vor zwei Jahren stiess sie zur Matterhorn Gotthard Bahn. Der «WB» und «rro» begleitete die gebürtige Bernerin auf einer Fahrt von Brig-Glis nach Zermatt und zurück.

Die Wagen an diesem sommerlichen Vormittag sind gut gefüllt. Es sind vor allem Touristen. Und auffallend viele davon aus asiatischen Regionen. Für Katharina Rösti, Zugbegleiterin bei der MGBahn, ist es ein Tag wie jeder andere auch. Sie sagt: «Was die Strecke nach Zermatt betrifft, existiert für uns praktisch keine Zwischensaison mehr.»

Seit 17 Jahren ist sie in diesem Beruf tätig. Vor zwei Jahren stiess zur MGBahn. Die gebürtige Bernerin weiss, auf was es ankommt: «Hilfsbereit, zuvorkommend, sprachgewandt und kontaktfreudig sollte man sein.» Unter dem Fazit heisst das: «Wer scheu ist, kriegt in diesem Beruf Probleme.»

Die Reportage über die Zugbegleiterin Katharina Rösti lesen Sie heute im «Walliser Boten».

msu

10. Juli 2019, 08:30

