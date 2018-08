Zwei Schnellfahrer gestoppt

Am Mittwochmorgen wurden in den Unterwalliser Gemeinden Morgins und Illarsaz zwei Fahrzeuglenker angehalten, die innerorts mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Trotz der jährlichen Kampagne zum Schutz von Schulkindern im Strassenverkehr, welche jeweils zum Schulbeginn lanciert wird, hat die Walliser Kantonspolizei in Morgins am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr einen britischen Autofahrer mit Wohnsitz im Unterwallis geblitzt, der auf einem Strassenabschnitt, welcher auf 50 km/h begrenzt ist, mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h unterwegs war.

Dem Fahrzeuglenker sei der Führerausweis noch auf Platz entzogen worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zuvor, am Mittwoch um 9.17 Uhr, wurde in Illarsaz ein französischer Motorradfahrer mit Wohnsitz im Unterwallis innerorts mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h erfasst.

Die beiden Verkehrsteilnehmer werden gemäss Polizeiangaben bei den zuständigen Behörden verzeigt.

pd / pan

23. August 2018, 12:02

