Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Troistorrents

Am Freitagabend verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Troistorrents. Beide Verletzten sind Schweizer Staatsangehörige und 25 Jahre alt.

Am Freitag gegen 19.15 Uhr kam es in Troistorrents zu einem Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus noch nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kam unterhalb der Strasse in einem Waldstück zum Stillstand. Beide Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Einer der Insassen konnte den Abhang wieder hinaufklettern und eine Drittperson benachrichtigen, welche schliesslich die Rettungskräfte alarmieren konnte.

Ein Fahrzeuginsasse wurde mit der Ambulanz ins Spital von Rennaz transportiert. Der zweite Verletzte wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Universitätsspital nach Lausanne geflogen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/ip

08. Februar 2020, 13:49

