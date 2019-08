17'000 sahen "Romeo und Julia" auf dem Ballenberg

Die Saison des Landschaftstheaters Ballenberg ist am Samstag zu Ende gegangen. "Romeo und Julia auf dem Dorfe" zog fast 17‘000 Besucher in seinen Bann, wie es in einer Medienmitteilung vom Sonntag heisst.

Das Landschaftstheater Ballenberg feierte diesen Sommer seine 25. Inszenierung. Wie schon 1991, als zur 700-Jahr-Feier der Schweizer Eidgenossenschaft zum ersten Mal auf dem Ballenberg Theater unter freiem Himmel gespielt worden war, wurde die Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" von Gottfried Keller inszeniert. Zwischen dem 3. Juli und dem 17. August wurde das Stück 27 Mal aufgeführt.

"Wir sind mit dem Zuschauerinteresse und den vielen positiven Rückmeldungen sehr zufrieden", bilanziert Lorenz Hess, Präsident des Vereins Landschaftstheater Ballenberg im Communiqué.

Im Sommer 2020 zeigt das Landschaftstheater Ballenberg "Geltstag" nach dem Roman von Jeremias Gotthelf. Die Hauptrolle der Eisi, der Wirtin der "Gnepfi", spielt die Berner Schauspielerin Anne Hodler. Regie führt Ueli Blum. Autor ist Paul Steinmann. Gespielt wird vom 1. Juli bis 15. August 2020.

18. August 2019, 12:11

Artikel teilen