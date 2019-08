Betriebsleiterin tritt nicht an

Manuela Gsponer wurde im Juni zur neuen Betriebsleiterin der Zeughaus Kultur gewählt. Jetzt wird klar, sie tritt die Stelle nicht an. Foto: zvg

Manuela Gsponer hätte die Stelle als Betriebsleiterin der Zeughaus Kultur Brig am 1. September 2019 antreten sollen. Sie wurde als Nachfolgerin von Iris Weder engagiert, der gekündigt wurde. Doch nun tritt Gsponer die Stelle nicht an.

Im Juni gab Hermann Anthamatten, Präsident Zeughaus Kultur, gegenüber den Medien bekannt: «Mit Manuela Gsponer gewinnen wir eine engagierte Person mit breitem Erfahrungsschatz und einem guten Beziehungsnetz in der Region. Jetzt haben wir eine sehr gute ­Lösung.» Doch drei Monate später zeichnet sich ein anderes Bild ab. Am Montag, 2. September 2019, hätte Manuela Gsponer als Betriebsleiterin im Zeughaus Kultur beginnen sollen. Doch sie kommt nicht. Es heisst, sie habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Stelle nicht anzutreten. Wie es mit dem Zeughaus Kultur Brig weitergeht und was Präsident Hermann Anthamatten dazu sagt, lesen Sie im «Walliser Bote» vom Samstag, 31. August 2019.

ben

30. August 2019, 08:00

