Bewährtes für die neue Saison

Das Theater La Poste in Visp schaut auf eine erfolgreiche Saison zurück. Kein Grund also, in der kommenden Saison etwas am Konzept zu ändern.

Christoph Föhn, Gemeindevizepräsident Visp, und Edi Sterren, Direktor Theater La Poste, waren gut gelaunt bei der Präsentation der Spielzeit 2019/2020. Sie hatten auch Grund dazu. Das Theater blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und präsentiert für die neue Spielzeit facettenreiche, hochstehende Produktionen.

Weitere Informationen zur neuen Spielsaison im Walliser Bote vom 23.05.2019

22. Mai 2019, 14:38

