Brass Band Lötschental brilliert in Montreux

Am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux erspielte sich die Brass Band Lötschental am Samstag den Schweizer-Meister-Titel in der der 2. Kategorie.

Nach ihrer Gründung im Jahr 2016 nahm die Brass Band Lötschental bereits zum zweiten Mal am Wettbewerb in Montreux teil. Dieser erlebte bereits seine 44. Ausgabe. Dabei resultierte der Sieg in der 2. Klasse und somit der Schweizer-Meister-Titel.

Dabei zeigten insbesondere auch die Solisten der Brass Band Lötschental hervorragende Leistungen. Fabio Imseng hat zudem den diesjährigen Spezialpreis «Bestes Solo-Horn» gewonnen. Ein schöner Erfolg also nach monatelangem Üben unter Dirigent Aldo Werlen und Präsident Matthias Ebener.

25. November 2018, 10:40

