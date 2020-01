Wer sich an einen Menschen erinnert, drückt damit Wertschätzung aus: Dieser Grundgedanke steckt hinter der Ausstellung «Identitäten», welche seit Donnerstagabend im Schloss Leuk zu sehen ist.

Diese Ausstellung – organisiert von der Stiftung Schloss Leuk – erlebt heuer ihre dritte Ausgabe. Alte Fotos und Filme, Texte, Landwirtschaftsgeräte sowie Erinnerungsstücke aus der Welt von Musik und Turnen sind es, welche es bei «Identitäten» bis zum 4. Februar (Dienstag und Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr, Freitag 16.00 bis 20.00 Uhr) zu entdecken gibt. Den Leuker Turn- und Musikvereinen sowie den legendären Winzerfesten gewidmet ist der Saal im Eingangsbereich des Schlosses, während im oberen Saal das Thema «Industrialisierung» zum Zuge kommt. In der «Räuberhöhle» erinnern alte Geräte an die Landwirtschaft von anno dazumal, im Turm werden all diese Themen vereint präsentiert.

Diese Ausstellung solle «das Leben in all seinen Facetten zeigen und es würdigen», hielt Arnold Steiner, Präsident der Stiftung Schloss Leuk, an der Vernissage von Donnerstagabend in Leuk-Stadt fest. «Erinnerung ist Wertschätzung», betonte er und wünscht sich für diese Ausstellungen «Begegnungen, die Geschichten wachrufen.»

17. Januar 2020, 15:30

