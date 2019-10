Rolf Hermanns neues Buch "Eine Kuh namens Manhattan" ist seit letzter Woche in Buchläden und online erhältlich. Foto: Valérie Giger

Das neue Buch des freien Schriftstellers Rolf Herman erschien letzte Woche. Der Titel des Buches heisst "Eine Kuh namens Manhattan“. Es handelt sich um eine Sammlung von kuriosen und lustigen Geschichten mit witzigen Wortspielen und überraschenden Momenten, die Hermann im Laufe der Jahre geschrieben hat.

Er liess sich von den Dingen, die er sah und hörte, inspirieren. Sein Buch ist auf Walliserdeutsch und Hochdeutsch geschrieben.

"Stechfeste haben mich immer schon in ihren Bann gezogen. So hab ich mir die Namen der Kühe mal genauer angeschaut und habe dabei bemerkt, dass immer wieder lustige Namen auf den Listen stehen. Unter anderem eben auch Manhatten", so Hermann. Und der Titel zu seinem neusten Werk war gefunden.

ac

18. Oktober 2019, 17:47

