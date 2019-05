Flüchtiges Gelände

LEUK-STADT | Die galleria graziosa giger in Leuk zeigt neue Werke des Künstlers François Pont. Der Meister der Drucktechnik besticht mit seinen poetischen Arbeiten.

Galeristin Graziosa Giger gerät ins Schwärmen, wenn sie über die Arbeit von François Pont spricht: «Seine Werke sind unverkennbar. Sie strahlen eine Kraft aus, die spürbar ist.»

Der in St-Pierre-de-Clages geborene Walliser ist ein Meister der Gravur, des Zeichnens, Stechens und Druckens. Er hat eine Kunstform entwickelt, die Malerei und Druck vereint. Seit 38 Jahren lebt und arbeitet er in London. In englischen Kunstschulen verfeinerte er sein Können. Regelmässig ist der Unterwalliser aber auch im Wallis anzutreffen. Über Jahre hat er sich in die Materie der Drucktechnik vertieft und sie weiterentwickelt. «François Pont hat die Kraft, an seine Arbeit zu glauben. So ist er Schritt für Schritt bis zur Perfektion weitergekommen», sagt Graziosa Giger. Sie arbeitet nicht zum ersten Mal mit dem 62-Jährigen zusammen. 2007 organisierte sie eine erste Ausstellung mit ihm in Leuk-Stadt. 2008 war sein Werk Teil der U-Bahn-­Ausstellung «Gesundbrunnen», die Graziosa Giger in Berlin ­realisierte.

Seele der Kreativität

In letzter Zeit widmete sich François Pont wieder vermehrt dem Zeichnen. «Zeichnen ist ein Urbedürfnis des Menschen und die Seele der Kreativität», sagt er dazu. Die Leichtigkeit der Linienführung verleiht den Werken etwas Schwebendes. Die schwarzen Striche der ­Radierungen sind mit nachträglich aufgetragenen zarten, hellblauen oder türkisen Flächen ergänzt. Dadurch erhalten sie zusätzliche Schönheit und ­Tiefe.

«Seine Werke sind abstrakt und lassen viel Raum für ­Imagination. Seine Liebe zur Natur und deren Formenwelt prägt seine Bilder. Bisweilen ­erinnern sie an Landschaften», führt Graziosa Giger aus. Vom 4. Mai bis zum 9. Juni 2019 sind in der galleria graziosa giger

in Leuk seine neusten Druckarbeiten und Zeichnungen zu sehen. Die Vernissage findet am Samstag, 4. Mai 2019, um 20.00 Uhr statt. Die Ausstellung ist jeweils von Dienstag bis Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. ben

Nathalie Benelli

03. Mai 2019, 03:00

