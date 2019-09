Geneva International Film Festival ehrt Xavier Dolan

Der franko-kanadische Regisseur Xavier Dolan wird am 25. Geneva International Film Festival (GIFF) mit dem Geneva Award ausgezeichnet. Der Preis wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.

Darüber hinaus zeigt das GIFF in einer Retrospektive die Filme des 30 Jahre jungen Regisseurs, so etwa in der Schweizer Premiere "The Death and Life of John F. Donovan", wie das GIFF am Freitag mitteilte.

Am 9. November wird der Künstler aus Quebec in einer Meisterklasse seine Arbeiten präsentieren. Nähere Angaben zum Programm rund um den Regisseur, Filmproduzenten und Schauspieler will das GIFF ab 9. Oktober machen. Die 25. Ausgabe des GIFF findet vom 1. bis zum 10. November statt.

27. September 2019, 14:33

Artikel teilen