Ade Gommer Open Air

Nach zehn Ausgaben in 20 Jahren haben sich die Organisatoren dazu entschieden, das Gommer Open Air Lax nicht mehr weiterzuführen. Foto: mengis media/Archiv

In 20 Jahren gab es zehn Ausgaben vom Gommer Open Air Lax. Nun hat das OK entschieden, den Anlass nicht mehr zu organisieren.

Bastian Baker, Polo Hofer, Marco Rima und viele weitere Künstler standen in zehn Ausgaben während 20 Jahren auf der Bühne des legendären Festivals im Goms, dem Gommer Open Air Lax. Zahlreiche Besucher von nah und fern haben immer wieder den Weg gefunden und die kleine, aber feine Atmosphäre geschätzt.

Gemäss Mitteilung hat sich das OK nun dazu entschieden, den Anlass nicht mehr zu organisieren. Aufgrund zeitlicher Ressourcen müssten einige Mitglieder kürzertreten. Daraus zeichnete sich ab, dass das Open Air in der bekannten Form nicht mehr realisierbar sein würde. Nach etlichen Diskussionen, ob es auch alternative Formen geben könnte, entschied sich das OK schweren Herzens, das Open Air nicht mehr durchzuführen.

pd/zy

10. Dezember 2019, 15:55

