Jubiläumsprogramm kann sich sehen lassen

Das Jubiläum der Zeughaus Kultur Brig wird mit einem reichhaltigen Programm in den verschiedenen Kultursparten gefeiert.

Die heutige Bundesrätin und damalige Stadtpräsidentin Viola Amherd unterzeichnete 2008 die Gründungsurkunde des Vereins Zeughaus Kultur (ZHK). Ein Jahr später sartete in den Räumlichkeiten des ehemaligen Zeughauses das erste Kulturprogramm.

Mit einem bunten Strauss Kultur läutete die ZHK vor zwei Wochen die Saison 2019-20 ein. Damit fiel der Startschuss in die zehnte Saison. Das Programm der ZHK hat einiges zu bieten. In der ersten Hälfte wird Theater Trumpf sein: Ende Oktober wird das Comedy Duo «Messer und Gabel» die Lachmuskeln des Publikums mit ihrem neuen Bühnenprogramm «Selbertschold?!» strapazieren. Im November verspricht die TheaterPro-Produktion «Hase, Hase» beste Unterhaltung. Die zeitkritische Kommödie wird von Oberwalliser Profi-Schauspielern gezeigt.

Einen wichtigen Part nimmt in der ZHK seit Beginn an die Musik ein. Alle Woodstock-Fan werden am 2. November mit «Plastic Creatures» und «remember» auf ihre Kosten kommen. Musik wird aber auch im traditionellen «Abusitz» am Donnerstagabend gross geschrieben. Den Anfang macht dabei am 10. Oktober der Zaniglaser Singer-Songwriter Sam Gruber, der mit seinem Programm «Titsch gseits» zu Gast ist. Eine Woche später folgt die Berner Band «Horn Box», dann kommen die «Sultans of Swing» am 24.10.2019 mit den Songs der «Dire Straits».

Ende November bietet die ZHK ein ganz besonderes Highlight: Im Zusammenhang mit dem Tanztheater «forever», welches sich den Thema «Leben und Tod» auseinandersetzt, wird der Autor Wilfried Meichtry ein «Death Café» organisieren.

Der beliebte Kinderkulturtreff am Donnerstagnachmittag steht auch in der Jubiläumssaison wieder auf dem Programm. Mehr zur zehnten Saison der Zeughaus Kultur Brig lesen Sie im Walliser Bote vom 09.10.2019.

08. Oktober 2019, 14:16

