Kein «Oberwalliser» für die Tambouren und Pfeifer

Der Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverband muss das Verbandsfest vom Juni in Stalden absagen. Auch sämtliche Wettspiele finden bis dahin nicht statt.

Vereinsaktivitäten sind gestoppt und die meisten Veranstaltungen abgesagt. Das Coronavirus macht auch dem Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverband einen Strich durch die Rechnung. So findet das Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest vom 19. bis 21. Juni in Stalden nicht statt. Nach eingehenden Gesprächen innerhalb des Vorstandes sowie mit den Verantwortlichen der geplanten Oberwalliser Feste der nächsten Jahre, wurde das Fest gemäss Mitteilung um ein Jahr verschoben. Damit wird gemäss den Verantwortlichen auch der ganze nachfolgende Turnus der künftigen Verbandsfeste um ein Jahr verschoben.

Ebenso abgesagt sind die Internen Wettspiele vom 9. Mai in Brig-Glis und die Bezirkswettspiele westlich Raron vom 30. Mai in Unterbäch. In der Hoffnung, dass im Herbst das eidgenössische Jungtambouren- und Pfeiferfest in Aarau stattfinden kann, wird die Technische Kommission über ein allfälliges Vorbereitungs- respektive Ersatzwettspiel für die Jungen kurz vor Aarau zu gegebener Zeit beraten und informieren.

Die Delegiertenversammlung des Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverband wird in diesem Jahr mittels schriftlicher Beschlussfassung abgewickelt.

pd/ip

22. März 2020, 11:40

Artikel teilen