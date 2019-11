Museen in Festlaune

In der Nacht der Museen vom 9. November öffnen 38 Institutionen im Wallis ihre Türen. Gelegenheit, Museen und ihre Schätze zu erkunden.

Die 14. Nacht der Museen lädt am Samstag, den 9. November, zu einer Erkundung ein. Vom Goms bis nach St. Gingolph, vom Talgrund bis ins Gebirge. Interessierte sind eingeladen, kostenlos Walliser Museen zu erkunden. 38 kulturelle Institutionen öffnen ihre Türen, um Besuchern ihre Schätze zu zeigen. Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops, Führungen, Erzählungen, Vorträge oder Konzerte.

Im Oberwallis finden Veranstaltungen im Weinmuseum in Salgesch, im Lötschentaler Museum in Kippel, im Bielhüs in Ausserberg, im World Nature Forum und in der Festung in Naters, im Ecomuseum Simplon in Simplon Dorf, in der Genossenschaft Alt-Reckingen-Gluringen in Reckingen sowie im Matterhorn Museum in Zermatt statt.

Für Sophie Providoli, Präsidentin Vereinigung der Walliser Museen, ist eine solche Nacht dazu geeignet, das Interesse der Öffentlichkeit an Museen zu wecken. Die Vorbereitung für den Anlass sei umfassend gewesen.

Für die kantonale Koordination der Nacht der Museen war Mélanie Roh, Generalsekretärin der Vereinigung Walliser Museen, zuständig.

07. November 2019, 16:17

