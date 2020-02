Auch im Oberwallis blickt man auf die Hollywood-Avademy

Nachgefragt bei Stefan Oester

«Wir prüfen die Oscar-Gewinner»

Stefan Oester, ist eine Oscar-Prämierung ein Verkaufsargument?

«Manchmal schon. Da geht es dann aber natürlich vor allem um Filme, die gerade laufen. Letztes Jahr war das bei ‹Green Book› der Fall, der als ‹Bester Film› abschnitt und nach den Oscars nochmals anzog. Den haben wir dann verlängert. Dieses Jahr könnte das vielleicht mit ‹1917› passieren, falls er etwas abräumt. Da reden wir aber normalerweise nicht von Filmen, die bei uns in die Top Zehn kommen.»

Werden Gewinner-Filme nach den Verleihungen speziell ins Programm aufgenommen?

«‹Once Upon a Time in Hollywood› lief schon im August, den erhält man inzwischen schon über andere Kanäle, da macht es nicht so viel Sinn. Aber es ist schon so, dass wir die Gewinner nach den Oscars prüfen. In die Entscheidung lassen wir aber auch andere Faktoren einfliessen, so sehen wir uns etwa an, wie ein Film in der restlichen Schweiz gelaufen ist. ‹Parasite› könnte so ein Kandidat sein. Der lief bei uns einmal als ‹Besonderer Film› und könnte je nachdem nochmals programmiert werden. Ein Film wie ‹Jojo Rabbit› würde bei uns aber durchfallen, weil er zu sehr polarisiert und von manchen falsch verstanden werden könnte.»

Gibt es Parallelen zwischen Verkaufsschlagern und OscarGewinnern?

«Das kann sein, muss aber nicht. Einen ‹Once Upon a Time in Hollywood› sehen sich die Leute in erster Linie ja an, weil sie einen Tarantino sehen wollen, nicht weil er einen Oscar gewonnen hat. Dasselbe bei ‹Joker›. Da geht es um den Joker, weniger um die Preise. In unseren Top Zehn 2019 befindet sich zum Beispiel nur ein Film, der für die kommenden Oscars nominiert wurde: ‹Joker›. ‹Avengers› ist letztes Jahr viel besser gelaufen als ‹Black Panther› im Jahr davor. ‹Avengers› hat keine Nominierungen erhalten, ‹Black Panther› auf der anderen Seite ist siebenmal nominiert worden und konnte drei Oscars verbuchen. Dieses Jahr ist ‹Parasite› für den besten Film und die beste Regie nominiert. Das ist ganz sicher auch kein Kassenschlager.»