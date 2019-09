Ständerat bestellt Bericht zu Urbanisierung und Kultur

Das Wandbild der Strassenkünstlerin Andrea Ravo Mattoni am 19. Juli 2018, anlässlich des Urban Art Festivals in Lugano. Foto: Keystone

Der Bundesrat muss in einem Bericht aufzuzeigen, wie sich die fortschreitende Urbanisierung auf das kulturelle Angebot und die Kulturförderung in der Schweiz auswirken. Der Ständerat hat am Donnerstag ein Postulat von Hans Stöckli (SP/BE) oppositionslos angenommen.

Der Bericht soll einen Überblick über die Entwicklungen in den letzten Jahren geben und aufzeigen, welchen Beitrag die Kulturförderung leisten kann, um den Austausch zwischen den unterschiedlichen Funktionalräumen zu verbessern und dabei gleichzeitig die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu bewahren.

Der Bundesrat stellte sich nicht gegen das Postulat. Dieses nehme Fragen auf, die für die Weiterentwicklung der Kulturförderung von Bedeutung seien, hielt er fest. Die Förderung des Austauschs zwischen regionalen und urbanen Kulturräumen sei eine Herausforderung, die auch viele Kantone betreffe.

12. September 2019, 16:29

Artikel teilen