Stefanie Heinzmann lässt Fan-Herzen höherschlagen

Singleveröffentlichung. Stefanie Heinzmann hat mit Jake Isaac den Song «All we need is love» aufgenommen. Foto: Martin Durrenmatt / Instagram

Morgen Freitag erscheint mit «All we need is love» die neue Single von Stefanie Heinzmann. Die Vorfreude unter den Fans ist riesig.

«Der Song ist der Hammer», «OMG, ich freue mich so sehr» oder «Vorfreude ist die schönste Freude». Mit diesen und ähnlichen Posts taten die Fans von Stefanie Heinzmann am Donnerstag ihre Freude kund. Grund dazu: Am Freitag erscheint die neue Single der Oberwalliserin «All we need is love» feat. Jake Isaac. Isaac gilt derzeit als einer der interessantesten britischen Singer-Songwriter im Bereich Soul und Pop. Einem Millionenpublikum bekannt wurde der Künstler aus dem Süden Londons als Support Act von Elton John.

Doch nicht nur mit der Veröffentlichung der neuen Single versüsst Heinzmann – welche seit dem Jahreswechsel fristurtechnisch neue Wege geht – ihren Fans das Warten auf das nächste Konzert. Diese haben derzeit auch die Möglichkeit, im Netz für ihr Idol zu voten. Heinzmann ist nämlich abermals für einen Swiss Music Award nominiert. Die Oberwalliserin muss sich in der Kategorie «Best Female Act» gegen Beatrice Egli und Loredana durchsetzen. Bis am 13. Februar haben die Fans die Möglichkeit, für ihre Favoriten abzustimmen.

ip

06. Februar 2020, 15:34

Artikel teilen