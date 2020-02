Visper Komponist für den Prix Walo nominiert

Prix Walo für Yannick Zenhäusern? Der Visper Komponist freut sich riesig über die Nomination. Die Verleihung ist am 10. Mai. Foto: mengis media

Der Prix Walo gilt als die wichtigste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. In diesem Jahr ist auch der Visper Komponist Yannick Zenhäusern in der Kategorie Filmmusik nominiert.

Am 10. Mai wird heuer zum 46. Mal der Prix Walo in verschiedenen medialen Bereichen vergeben. Dies ist die höchste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Über eine Einladung ins Leutschenbach darf sich auch der Oberwalliser Komponist Yannick Zenhäusern freuen. Er ist einer von drei Nominierten in der Kategorie Filmmusik. «Ich finde es grossartig, dass die Filmmusik mittlerweile auch mehr Beachtung geniesst und die Nomination ist einfach nur krass», freut sich Zenhäusern.

Der 29-jährige Musiker hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von internationalen Produktionen wie Spiele, Filme, Dokumentationen, Trailer und Eventproduktionen mit seiner Musik ausgestattet. Dafür wurde er im letzten Jahr auch bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem bei Festivals in Indien und Italien. Auch als musikalischer Leiter eines internationalen Filmfestivals in Deutschland war er tätig.

«Es ist unglaublich: Da vergeht gefühlt nur eine kleine Weile und plötzlich blicke ich darauf zurück, was bereits alles passiert ist. Und das alles mit meinem bescheidenen Können. Es ist jedoch berührend zu sehen, dass die viele Arbeit Früchte trägt. Denn in den letzten zehn Jahren habe ich nicht viel von der Aussenwelt gesehen, sprich, viel Zeit für soziale Kontakte gehabt.»

Weitere Nominierte aus dem Oberwallis sind Sina in der Kategorie Pop/Rock Singer und Stefanie Heinzmann als Publikumsliebling des Jahres. Der Publikumsliebling wird vom Publikum während der TV-Live-Sendung via TED ermittelt.

ip

20. Februar 2020, 11:18

