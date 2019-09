Wie wir leben wollen

Die Bühne Mörel spielt im November 2019 das Stück «Väter und Söhne» nach Iwan Turgenjew. Die Proben zum anspruchsvollen Werk haben bereits begonnen.

«Väter und Söhne» beschäftigt sich mit dem ewig aktuellen Konflikt zwischen Jung und Alt, zwischen den Generationen. Was wollen wir verändern und was lohnt sich zu bewahren? Und was überdauert die Zeit von unserem eigenen Wirken? Mit diesen Fragen setzt sich die Bühne Mörel auseinander. Die Mitglieder des Ensembles entwickeln das Stück nach einem partizipativen Theatermodell.

Turgenjew traf damals den Nerv der Zeit, weil er von den Sehnsüchten und Ängsten der Menschen in Zeiten des Übergangs erzählte. Die Ideen des Wandels waren in der Welt. Der Liberalismus beschäftigte die Salons und entsprechende Literatur gelangte bis in die Provinz. Die Hauptfigur Jewgenij Wasiljew Bazarow verkörpert den Nihilisten, glaubt an nichts und lehnt alle Autoritäten ab. Er will aufräumen mit der Lebensweise der Vätergeneration.

Das Interesse des Autors Iwan Turgenjew gilt den Menschen, ihren Sehnsüchten, Selbsttäuschungen und Widersprüchen, den Brüchen und den haarfeinen Rissen in ihrer Existenz.

Mehr zum Stück «Väter und Söhne» und dem Probenbeginn der Bühne Mörel lesen Sie im Walliser Bote vom 02.09.2019.

ben

01. September 2019, 10:21

Artikel teilen