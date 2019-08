Wort und Spiel Ensemble mit Schweizer Erstaufführung im kommenden Jahr

An der 3. GV des Wort und Spiel Ensemble konnten die Verantwortlichen auf eine bewegte Spielzeit 2019 zurückblicken, während der die deutschsprachige Erstaufführung der Komödie «Besondere Bedürfnisse» auf die Bühne des Briger Kellertheaters gebracht wurde.

Die sechs regulären Aufführungen des Stücks «Besondere Bedürfnisse», sowie die Aufführung, welche simultan in Gebärdensprache übersetzt wurde, waren gemäss Mitteilung restlos ausverkauft. Im kommenden Jahr, so heisst es weiter, startet das Ensemble in seine dritte Spielzeit, in der unter der Regie von Johannes R. Millius im Mai 2020 die Schweizer Erstaufführung eines «hochaktuellen und packenden» Kammerspiels realisiert werden soll. Die Proben mit den vier Darstellerinnen und Darstellern sowie dem rund 20-köpfigen Team sollen in den kommenden Tagen starten.

In das neue Vereinsjahr startet das Wort und Spiel Ensemble mit einem neu zusammengesetzten Vorstand. Für die abtretende Kassierin Manuela Jossen übernimmt Andrea Bayard aus Eischoll. Neben Bayard engagieren sich im Vorstand die Visper Gemeinderätin Ida Häfliger als Präsidentin, Sabine Buri im Sekretariat, Patrice Schnidrig als Beisitzer sowie Johannes R. Millius, der die künstlerische Leitung innehat.

pd / pan

30. August 2019, 10:10

