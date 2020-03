Zermatt Unplugged-Festival abgesagt

Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen für Zermatt. Das Zermatt Unplugged-Festival, muss abgesagt werden.

Dossier zum Thema Coronavirus

Am Freitag hat der Bundesrat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie unter anderem das Veranstaltungsverbot bis zum 30. April verlängert. Betroffen von diesem Entscheid ist auch das Zermatt Unplugged-Festival. Es muss abgesagt werden. «Die emotionalen und auch die finanziellen Auswirkungen dieser Absage treffen uns als Veranstalter und als Team hart», hält Geschäftsführer Rolf Furrer auf Anfrage fest. «Allerdings haben wir aufgrund der raschen Ausbreitung des Virus mit einem solchen Entscheid des Bundesrates gerechnet. Und wir haben volles Verständnis dafür, dass der Schutz der Bevölkerung vorgeht.»

Damit bleiben die Veranstalter auf Kosten sitzen, die bereits fürs Marketing und Vorbereitungsarbeiten angefallen sind. «Ob die zum Voraus teilbezahlten Künstlergagen über unsere Versicherungen gedeckt sind, muss in den kommenden Tagen abgeklärt werden. Die Absage trifft aber auch die Künstler hart, wenn sie in der kommenden Zeit nicht live mit ihren Shows auftreten können.»

Laut Furrer ist man von der Idee, das Musikfestival in abgespeckter Form in Bars und Restaurants in Zermatt durchzuführen, abgerückt. «Unter diesen Umständen macht das keinen Sinn, zumal Restaurant und Bars Auflagen in Bezug auf die Anzahl Besucher haben.»

Gekaufte Tickets für das Zermatt Unplugged 2020 werden zurückerstattet.

zen

13. März 2020, 17:37

Artikel teilen