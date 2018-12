Chinoise oder Schinken?

Neujahr | So feiert das Oberwallis am Silvester-Abend

Fredy Burgener, 48, Visperterminen: «Gefeiert wird immer mit Kollegen zusammen. Wir sind nicht am Organisieren, daher weiss ich noch nicht genau, was läuft. Manchmal gibts vorher eine Schlittenfahrt mit den Kindern. Da man sonst wenig Zeit hat, ist es schön, dass man sich an diesem Abend trifft.» Foto: Walliser Bote

Sandra Salzgeber, 50, Raron/Zug: «An Silvester werden wir in unserer ‹Stammbeiz› das Fondue Chinoise essen. Eigentlich wohne ich ja in Zug, für die Feiertage komme ich aber immer gerne zurück ins Wallis, treffe Familie, Freunde und Bekannte, fahre Ski und geniesse die Zeit.» Foto: Walliser Bote

Tamara Martig, 46, Steg: «Mein Silvester verläuft relativ unspektakulär. Ich werde arbeiten, am Abend gibts ein Fondue Bourguignonne mit meinen Liebsten, dann machen wir es uns vor dem Fernseher gemütlich. Am 1. Januar ruft dann ­bereits wieder die Arbeit.» Foto: Walliser Bote

Am Abend vor dem Jahreswechsel wird oft festlich gegessen und getrunken. Und traditionelle Festtagsspeisen wie Fondue Chinoise oder Bourguignonne stehen dabei hoch im Kurs. Was kommt an Silvester bei Ihnen auf den Tisch? Und was tun Sie sonst noch, ausser essen?

Der Walliser Bote war in Brig, Visp und der Region Leuk unterwegs und hat Leute gefragt, wie sie dieses Jahr den Silvester-Abend verbringen. Zwölf Oberwalliser geben einen kleinen Einblick.

Bearbeitung: tma, bra

31. Dezember 2018, 07:57

