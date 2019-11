Sperrung am Simplonpass aufgehoben

Am Simplonpass sind ob der winterlichen Strassen mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Foto: Archivbild Keystone

Am Freitagnachmittag gegen 13.00 Uhr musste die Simplonpassstrasse in beide Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Grund für die Sperrung war ein Unfall in den mehrere Fahrzeuge involviert waren. Um 18 Uhr konnte die Strasse wieder komplett freigegeben werden.

Wie ein Sprecher der Walliser Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, gerieten am Freitagnachmittag mehrere Fahrzeuge aufgrund des Wintereinbruchs und der schneebedeckten Strasse am Simplonpass ausser Kontrolle und damit ins Schlingern. Personen wurden durch den Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen, es sei nur Blechschaden entstanden. Bis die Fahrbahn geräumt war, blieb die Passstrasse in beide Richtungen für sämtliche Fahrzeuge gesperrt.

Seit 18 Uhr ist die die Strecke wieder normal befahrbar, auch für Anhängerzüge und Sattelschlepper.

pan

08. November 2019, 14:38

