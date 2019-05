Zwischen Kunstermöglichung und Machtmissbrauch

Der Verein Label’art organisierte eine Podiumsdiskussion mit dem Titel «Wer MACHT die Kunst». Das weckte Neugierde bei den Kunstinteressierten. Der Publikumsaufmarsch war entsprechend gross.

Renato Jordan leitete am Donnerstag, 02. Mai 2019, den Anlass «Wer MACHT die Kunst» ein. Er zeigte im World Nature Forum in Naters anhand eines konkreten Beispiels, wie er mit der Macht in der Kunst in Berührung kam. Die Zusachauer bekamen seine Video-Arbeit «Show» zu sehen. Anschliessend ging Renato Jordan auf die Tücken der Mittelfindung für dieses Projekt ein. Vom Kulturrat des Kantons gab es eine Absage. «Bei der Antwort auf meine Nachfrage ging man überhaupt nicht auf meine Fragen ein und die Rückmeldung war in Google-Deutsch verfasst. Sie nahmen mich nicht ernst. Das hat mich sehr enttäuscht. Meiner Ansicht nach ist das ein Machtmissbrauch», sagte Jordan. Damit sprach er an, wo die Macht in der Kultur zu suchen ist, nämlich dort, wo das Geld ist. Als zweite Macht in der Kunst nannte er die Kuratoren und als dritte das Publikum. Die Zusammenarbeit für das Kunstprojekt «Show» mit der Kuratorin Anette Kummer sei einwandfrei gewesen und das Publikum hätte die Ausstellung zu einem Erfolg gemacht.

Einfach loslegen

Die Gesprächsleiterin Sibylle Omlin gab der anschliessenden Diskussion eine völlig andere Wendung. Über schlechte Erfahrungen wollte sie nicht diskutieren. Viel mehr machte sie die gute Zusammenarbeit zwischen Kuratoren und Künstlern zum Thema: Kuratoren als Ermöglicher von Kunst und Freunde der Kunstschaffenden, die zum inhaltlichen Austausch bereit sind. Erfrischende Ansätze lieferten Jérémie Sarbach & Flurina Badel, ein junges, multimedial tätiges Künstlerduo: «Als Künstler sollte man einfach mal machen. Nicht im Atelier auf Entdecker warten, sondern zum Beispiel ein leeres Ladenlokal mieten und ausstellen.» Zu Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit hätten sie ein WG-Zimmer und ein Auto in Ausstellungsräume umgewandelt. Man könne durchaus auch kleine interessante Projekte machen ohne Kurator. Die Fähigkeit der jungen Kunstschaffenden sich zu vernetzen beeindruckte die ältere Künstlergeneration. Jérémie Sarbach wagte einen Vergleich zwischen der Kultur und der Landwirtschaft. «Bei der Landwirtschaft greift der Staat in den Markt ein. Im Kunstmarkt ist das tabu. Wieso eigentlich? Würde der Staat mittelgrosse Galerien unterstützen, würde das die Kunstszene beleben und für uns Künstler wäre es einfacher, im Kunstmarkt Fuss zu fassen.»

Aufgelöste Grenzen

Die periphere Lage des Wallis wurde in der Gesprächsrunde nicht als Problem angesehen. Die Grenzen würden durch die Digitalisierung aufgelöst. So könne je nach Thema einer Ausstellung durchaus auch einmal das Wallis ins Zentrum der Kunst rücken. Zudem würden die sozialen Medien den Kunstmarkt völlig auf den Kopf stellen.

Ein Abend mit vielen überraschenden Ideen und anregenden Vorschlägen. Dem Titel «Wer MACHT die Kunst» entsprach die Diskussion nicht in allen Belangen. Spannend war der Abend trotzdem und er war erst der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe. Der Verein Label'art - ein Zusammenschluss von 16 Kulturinstitutionen, darunter auch der Kunstverein Oberwallis – wird dieses Jahr noch weitere Veranstaltungen zur zeitgenössischen Kunst organisieren.

Teilnehmer der Diskussionsrunde waren: Helen Hirsch, Direktorin und Kuratorin Kunstmuseum Thun; Josiane Imhasly, freie Kuratorin; Renato Jordan, Maler, Fotograf und Videokünstler; Denise Eyer-Oggier, Malerin; sowie Jérémie Sarbach & Flurina Badel, multimedial tätiges Künstlerduo. Moderation Sibylle Omlin, freie Kuratorin und Kunstautorin.

03. Mai 2019

