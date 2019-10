Schweizer Bier-Award für Oberwalliser Kleinbrauerei

Für ihr Pale Ale wird der Brauerei «Heidnischbier» aus St. German der Swiss Beer Award verliehen. Dabei gibt es die Kleinbrauerei erst seit vier Jahren.

Hört man die Entstehungsgeschichte, so werden sogar Erinnerungen an den Technologiegiganten Apple wach: Ein paar Freunde gründen einen Betrieb und als Produktions- und Lagerraum müssen Garage und Garten eines Gründers herhalten. So stand vor vier Jahren der erste 20-Liter-­Kessel im Garten von Genossenschafts­präsident Fabian Reist, während man an Bierrezepten pröbelte. «Wir wurden bei unseren ersten Versuchen von ­einem erfahrenen Bündner Braumeister beraten», erzählt Kellermeister Aron Imboden. Später fanden die 14 Bierfreunde in einer alten Scheune in St. German ­einen passenden Platz. Aus dem 20-Liter-Kessel wurde ein 100-, später ein 200-Liter-Kessel. Dazu baute sich das Team eine eigene halb automatische Abfüllanlage. «Anfangs haben wir noch mehr Bier getrunken als selbst produziert», sagt Reist. In der Zwischenzeit sind es rund 5000 Liter pro Jahr. «Und die Nachfrage nimmt weiter zu», so Imboden. Mit circa 1000 registrierten Brauereien hat sich die Schweiz zu einem wahren Bierland entwickelt. «Dass unser Pale Ale da eine Auszeichnung holt, ist einfach unglaublich», sind sich die Genossenschafter einig.

Frank O. Salzgeber

24. Oktober 2019, 00:00

