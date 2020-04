Person bei Hotelbrand schwer verletzt

Brand | In Zinal

Bei einem Brand in einem Hotel in Zinal ist am Samstag eine Person schwer verletzt worden.

Am Samstagnachmittag stellte eine Patrouille der Kantonspolizei, welche in Zinal zur Kontrolle von COVID-Massnahmen im Dienst war, eine starke Rauchentwicklung in einem Hotel fest.

Zur Brandbekämpfung wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren von Anniviers, Siders und Montana aufgeboten.

Beim Brandausbruch war das Hotel geschlossen.

Ein Mitarbeiter, welcher sich im Gebäude befand, wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins CHUV nach Lausanne geflogen.

Der Brand konnte gegen 21 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Auf die Nacht hin wurde eine Feuerwache eingerichtet.

Im Einsatz standen zudem das kantonale Amt für sFeuerwesen, die Kantonspolizei, die Gemeindepolizei von Anniviers, der Ambulanzdienst sowie die Air-Glaciers.Um die Brandursache zu klären, leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.

zen

12. April 2020, 08:38

