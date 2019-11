Schweizer Musikszene feierte sich

Die Schweizer Musikszene hat sich dieses Wochenende in Bern getroffen. Im Zentrum des zweiten Swiss Live Talents Music Marathons standen zahlreiche Auftritte von Schweizer Newcomerbands und die Verleihung der Swiss Live Talents Music Awards.

Im Namen des Kanton Wallis, Ehrengast des Swiss Live Talents Music Marathons in Bern, eröffnete Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten am Freitag den zweiten Swiss Live Talents Music Marathon. Gemäss Mitteilung fanden über das ganze Wochenende in sechs Berner Clubs mehr als 30 Showcases statt.

Höhepunkt war die Verleihung der Swiss Live Talents Awards am Samstag. Marius Bear gewann den Preis in der Kategorie «Best Live Act», Alina Amuri wurde als «Best Emerging Act» ausgezeichnet. Der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene Preis «Swiss Live Talents Creative» der SUISA-Stiftung ging an Jay Jules für sein Projekt «Mics 4 Mix», das darauf abziele, «Regionen und Sprachgrenzen zu überschreiten und den Zusammenhalt der Schweizer Rap-Szene zu stärken». Die Nominierten seien von einer internationalen Jury ausgewählt worden, «zusammengesetzt aus rund 30 Fachleuten aus den USA, England, Rumänien, Spanien, Deutschland, Polen, Serbien und Schweden».

Ein «zahlreich erschienenes Publikum und mehr als 200 Fachleute aus der nationalen und internationalen Musikindustrie» hätten diesem Anlass teilgenommen, heisst es weiter. Neben Konzerten und Preisverleihung habe es Workshops und Networkingevents gegeben und im eigens für diesen Anlass eingerichteten «Walliser Dorf» habe man Raclette, Fendant und andere Spezialitäten angeboten.

Die nächste Ausgabe des Swiss Live Talents Music Marathon wird im Jahr 2021 stattfinden.

pd/tma

17. November 2019, 18:09

