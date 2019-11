Grosser Auftritt von Walliser Bands in Bern

WintersHome spielen am Wochenende in Bern am Swiss «Live Talents» Music Marathon 2019 Foto: zvg

Wintershome, Them Fleurs, Sam Gruber Band, Tanya Barany und The Last Moan. Diese Walliser Bands sind beim «Swiss Live Talents» Music Marathon 2019 in Bern mit dabei.

Am Freitag und Samstag ist der Kanton Wallis Ehrengast des «Swiss Live Talents» Music Marathon 2019 in Bern. Bei dieser Gelegenheit präsentiert der Kanton dem nationalen Publikum und den internationalen Playern aus der Musikszene aufstrebende Talente aus dem Wallis. Mit dabei sind Wintershome, Them Fleurs, Sam Gruber Band, Tanya Barany und The Last Moan. Beim eigens für die Swiss Live Talents eingerichteten «Walliserdorf» im Herzen von Bern werden kulinarische Highlights aus dem Wallis aufgetischt.

Valentin Zimmermann von Kultur Wallis ist überzeugt: «Swiss Live Talents» ist ein Karrieresprungbrett für aufstrebende Talente. Das Format des Festivals erlaubt es den Künstlern, nationale Bekanntheit zu erlangen.Ein Blick zurück beweist, auch in den vergangenen Jahren waren die Walliser Musikschaffenden am Festival bestens vertreten. Im Jahr 2017 räumten The Last Moan und KT Gorique die Preise in ihrer Kategorie ab. Darüber hinaus gewann KT Gorique den Publikumspreis. «Das Wallis hat eine sehr lebendige Musikszene, die sehr aktiv und vielfältig ist. Wir dürfen stolz auf unseren Auftritt als Ehrengast sein.»

Um den Kanton gebührend zu vertreten, haben sich die Dienststelle für Kultur, der Verein Kultur Wallis, Valais/Wallis Promotion und verschiedene Partner zusammengeschlossen. Sie haben sich zum Ziel genommen, das Publikum und die Musikschaffenden des «Swiss Live Talents» Music Marathon für den Facettenreichtum der Walliser Musik und Kultur zu begeistern.

Interview mit Valentin Zimmermann von Kultur Wallis. Quelle rro.ch

