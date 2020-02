Ein grosser Förderer des Oberwalliser Laufsports tritt ab

Nach 15 Jahren beendet Kurt Kuonen seine Tätigkeit als Präsident des Laufsportverbands Oberwallis. Sein Nachfolger ist Pascal Zenklusen.

Seit 2005 amtete Kurt Kuonen als Präsident des Laufsportverbands Oberwallis. In dieser Zeit setzte er sich mit viel Hingabe für die Förderung des Laufsports ein. Der Verband und der Oberwalliser Laufcup haben in dieser Zeit eine sehr positive Entwicklung gemacht. Dies zeigen auch die Teilnehmerzahlen an den verschiedenen Laufwettkämpfen im Oberwallis. «Es freut mich natürlich sehr, dass der Verband aktuell sehr gut dasteht. Dank der tatkräftigen Mitarbeit der Vorstandsmitglieder ist es uns gelungen, den Verband in eine positive Richtung zu steuern.» Für Kurt Kuonen hat sich die Laufsportbewegung zu einer richtigen Familie entwickelt. Auch der Oberwalliser Laufcup erfreut sich in den vergangenen Jahren immer grösserer Beliebtheit. «Andere Cups im Oberwallis sind mittlerweile verschwunden. Dank den grossartigen Veranstaltern hat der Laufcup nicht nur überlebt. Er darf sich aktuell sehen lassen, hat sich stetig weiterentwickelt und ist auf einem sehr guten Level», blickt der abtretende Präsident zurück.

Eine Laufsportlegende tritt zurück. Interview mit Kurt Kuonen, Teil 1. (Quelle: rro)

An der Generalversammlung wurde der abtretende Präsident zum Ehrenmitglied ernannt. «Der Abschied als Präsident ist mir sicher nicht leicht gefallen. Aber ich bin der Meinung, dass sich der Verband unter der neuen Führung weiterentwickeln kann. Es ist eine Chance, neuen Schwung in den Laufsport zu bringen.» Als Läufer wird Kurt Kuonen weiterhin dem Laufsport treu bleiben und die Laufschuhe noch nicht an den Nagel hängen. «Jetzt habe ich vermehrt Zeit, mich auf das Laufen zu konzentrieren. Die Motivation und die Freude am Laufsport ist immer noch da. So werde ich auch in dieser Saison bei den Cupläufen anzutreffen sein.»

Als Nachfolger von Kuonen wurde Pascal Zenklusen zum neuen Präsidenten gewählt. Er war seit zwei Jahren bereits im Vorstand tätig. «Ich werde versuchen, die Arbeit des scheidenden Präsidenten weiterzuführen. Es sind sicher grosse Schuhe, in die ich da versuche hineinzuwachsen. Aber ich bin sehr motiviert und bereit, mich für den Laufsport einzusetzen.» Der neue Präsident ist überzeugt, dass der Laufsportverband gut unterwegs ist. Jetzt gelte es, das Bewährte beizubehalten und später dann neue Ideen umzusetzen. Der Laufcup habe sich bisher bestens bewährt und da seien in dieser Saison keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. «Wichtig ist für uns auch die Förderung des Nachwuchses. Da ist wiederum ein Lager vorgesehen. Es findet in diesem Jahr in Grächen statt.» Auch als Präsident will Zenklusen, wie in den vergangenen Jahren als Läufer, bei Wettkämpfen an den Start gehen.

12. Februar 2020, 10:30

