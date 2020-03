FC Naters Oberwallis verlängert mit Marco Walker

Marco Walker bleibt Trainer der 1. Mannschaft des FC Naters. Die FC Naters Oberwallis AG hat den Vertrag mit dem Trainer vorzeitig bis Ende Juni 2021 verlängert.

Die Verantwortlichen der FC Naters Oberwallis AG haben die spielfreie Zeit genutzt und den Trainervertrag mit dem 50-jährigen Marco Walker vorzeitig verlängert. «Mit der Vertragsverlängerung von Marco Walker binden wir einen erfahrenen und erfolgreichen Trainer an den FC Naters», lässt sich Sportchef Jean-Paul Brigger in einer Mitteilung zitieren.

Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Assistenztrainer des FC Basel bleibt dem FC Naters damit mindestens bis am 30. Juni 2021 erhalten. Marco Walker hat die 1. Mannschaft des FC Naters in der Hinrunde erfolgreich auf den zweiten Zwischenrang in der 1. Liga-Gruppe 1 gecoacht. Dank seiner grossen Erfahrung und guten Vernetzung könne die Ausbildungsstätte des FC Naters zukünftig weiter gestärkt werden, teilen die Verantwortlichen mit.

Walker sieht «grosses Potential»

Marco Walker, der sich neben seinem Teilzeit-Engagement beim FC Naters in der Region Oberwallis aktuell ein berufliches Standbein aufbaut, ist gemäss den Verantwortlichen die ideale Besetzung. Der Trainer selbst freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. «Der FC Naters hat sowohl als Aushängeschild des Oberwalliser Fussballs und auch als Ausbildungsstätte grosses Potential», erklärt Marco Walker. Die Gespräche mit den Verantwortlichen rund um Präsident Hans Ritz hätten ihn motiviert und er freue sich, Teil dieses spannenden Projekts zu sein.

Wann das erste Spiel nach der Vertragsverlängerung stattfindet, ist aktuell noch nicht klar. Aufgrund der Corona-Virus-Krise ist der Spielbetrieb in der 1. Liga aktuell eingestellt.

pd/msu

05. März 2020, 20:24

