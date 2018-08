Naters siegt auswärts – Salgesch gewinnt in Raron

Der FC Naters Oberwallis landet im Auswärtsspiel bei Etoile Carouge den ersten Sieg in der neuen Meisterschaft. Salgesch war im 2.-Liga-Derby die bessere Mannschaft und gewinnt in Raron mit 0:2.

Goalgetter Vitezslav Hrdlicka traf in der 62. Minute zum viel umjubelten 0:1. Die Gäste aus dem Oberwallis mussten in der Folge hart um die drei Punkte kämpfen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der in der in der 72. Minute eingewechselte Agron Mustafi innerhalb von zwei Minuten (77. und 79.) zweimal verwarnt und deshalb vom Platz gestellt wurde. Dank den drei Punkten kann der FC Naters Oberwallis dem kommenden Derby gegen Martinach etwas beruhigter entgegen blicken.

Die Entscheidung beim ersten Oberwalliser Derby in der neuen Saison zwischen Raron und Salgesch fiel durch einen Doppelschlag. Michael Borter traf in der 42. Minute mittels Handselfmeter zum 0:1 und doppelte eine Minute später zum entscheidenden 0:2 nach. Der Aufsteiger aus dem Weindorf war die bessere Mannschaft und liess dem Gastgeber auf dem Rhoneglut während der gesamten Spielzeit keine Torchance zu.

sak

25. August 2018, 21:31

Artikel teilen