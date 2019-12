Ein überzeugender Auftaktsieg

Das Eishockey-Nationalteam bleibt in der Saison der Heim-WM auf der Erfolgsspur. Nach dem Turniersieg am Deutschland-Cup erreichte die Schweiz mit einem 5:0 über Norwegen am Vierländerturnier in Visp den Final.

Die Tore erzielten Simon Moser (2), Noah Rod, Philippe Furrer und Sven Andrighetto. Um den Turniersieg messen sich die Schweizer am Freitagabend mit Russland. Die jungen Russen gewannen den ersten Halbfinal gegen die Slowakei nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Penaltyschiessen. Bislang haben die Schweizer noch keinen Vergleich gegen diese Russen gewinnen können (3 Niederlagen).

Schweiz - Norwegen 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Visp. - 2740 Zuschauer. - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Progin/Schlegel (SUI). - Tore: 8. Moser (Untersander, Corvi/Ausschluss Loken Pedersen) 1:0. 21. (20:16) Rod (Fora, Ambühl) 2:0. 30. (29:11) Moser (Corvi, Suter/Ausschluss Lindström) 3:0. 30. (30:00) Furrer (Untersander) 4:0. 46. Andrighetto (Corvi) 5:0. - Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Schweiz: Mayer; Untersander, Furrer; Karrer, Marti; Trutmann, Löffel; Egli, Fora; Andrighetto, Corvi, Simon Moser; Praplan, Suter, Hollenstein; Ruefenacht, Richard, Scherwey; Rod, Ambühl, Bertaggia.

Norwegen: Volden; Holös, Kaasatul; Krogdahl, Bull; Norstebö, Ostby; Loken Pedersen; Karterud, Lindström, Reichenberg; Valkvä Olsen, Trettenes, Salsten; Granholm, Forsberg, Hoff; Willman, Brekke, Solem; Ronnild, Knold.

Bemerkungen: Schweiz ohne Nyffeler (Ersatztorhüter) und Berra (abgereist wegen muskulärer Probleme).

12. Dezember 2019, 22:08

Artikel teilen