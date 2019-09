Fabian Amherd und Livio Summermatter in den Top Ten

Bei den Schweizerischen Mehrkampfmeisterschaften zeigen Fabian Amherd und Livio Summermatter sehr gute Leistungen und klassieren sich in den Top Ten.

Die Schweizermeisterschaften 2019 im Mehrkampf wurden in Hochdorf ausgetragen. Die Schweizermeister in der Kategorie Elite heissen Simon Ehammer vom TV Teufen und Annik Kälin vom AJ TV Landquart. Der Appenzeller und die Bündnerin setzten sich an den Schweizermeisterschaften in Hochdorf souverän durch.

Fabian Amherd startete in der Kategorie U20. Hier siegte Nino Portmann vom LA Nidwalden. Er kam auf 6834 Punkte. Fabian Amherd vom TV Naters verpasste als Fünfter einen Podestplatz nur knapp. Er hatte nach den zehn Disziplinen ein Total von 6394 Punkten. Im 1500-Meter-Lauf erreichte er mit einer persönlichen Bestleistung die schnellste Zeit aller Athleten. Auch im Hochsprung war der Oberwalliser mit 1.88 Metern bei den Besten. Persönliche Bestleistungen schaffte Amherd im Kugelstossen mit 13.16 Metern, im Diskuswerfen mit 40.33 Metern und im Speerwerfen mit 48.81 Metern.

Livio Summermatter bestritt den Zehnkampf bei den U18. Hier siegte Yves Baur vom LAC TV Unterstrass Zürich mit 6827 Punkten. Der für den TV Naters startende Livio Summermatter kam auf 5819 Punkte. Er klassierte sich damit auf dem 7. Rang. Mit der Zeit von 11.67 Sekunden klassierte sich der Oberwalliser im 100-Meter-Lauf auf dem 3. Rang. Einen 3. Rang mit persönlicher Bestleistung erreichte er auch im 400-Meter-Lauf mit einer Zeit von 52.73 Sekunden. Auch im 1500-Meter-Lauf mit 4.55.98 Minuten, sowie im Hochsprung mit 1.75 Metern und im Diskus mit 37.32 Metern gab es persönliche Bestleistungen für den Oberwalliser.

25. September 2019

