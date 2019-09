Frühe Entscheidung

Der FC Naters Oberwallis gewann sein Auswärtsspiel beim FC Lancy mit 2:0 und spielt damit weiter oben mit.

Die Oberwalliser verdienten sich die drei Punkte vor allem durch eine starke Leistung in der ersten Halbzeit. Bereits in der 4. Minute sorgte Simon Taugwalder für die Führung: Der Innenverteidiger lenkte eine Flanke von Viteszlav Hrdlicka zum 1:0 ins Tor. In der 26. Minute war es Hisham Emurli, der mit einem schönen Weitschuss aus 25 Metern das 2:0 erzielte.

In der zweiten Halbzeit liessen die Gäste hinten wenig zu, verpassten es aber den Vorsprung auszubauen, weil man in der Vorwärtsbewegung zu viele Bälle verlor. Mit den drei Punkten setzt sich die Mannschaft von Trainer Marco Walker weiter vorne fest.

tad

28. September 2019, 20:37

