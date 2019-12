Knappe Niederlage für Visp

Der Handballklub KTV Visp verliert das Auswärtsspiel gegen BSV Bern 2 mit 27:29.

Zu Beginn des Spiels setzten sich die beiden Torhüter gut in Szene. Das erste Tor fiel erst nach gut vier Minuten. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Meistens lagen die Visper mit einem Tor in Führung. Doch die Berner schafften immer wieder den Ausgleich. So stand es nach den ersten 30 gespielten Minuten 16:16 unentschieden.

Fünf Minuten waren gespielt, als die Gastgeber mit einem Tor in Führung gingen. Diesen Vorsprung verteidigten die Berner in der Folge. Ja, sie bauten die Führung in der Folge sogar noch aus. So hiess es zehn Minuten vor Schluss 27:23 für BSV 2. Die Visper aber gaben sich noch nicht geschlagen. 25 Sekunden vor dem Spielende waren sie bis an ein Tor an den Bernern dran. Die definitive Entscheidung fiel sieben Minuten vor dem Schlusspfiff. Mit dem Tor zum 29:27 sicherten sich die Berner die zwei Punkte.

Bei den Vispern zeichnete sich Petrovic Dusan mit acht Treffern als bester Torschütze aus. Darvay Zoltán erzielte sechs Tore. Mit fünf Punkten aus zwölf Spielen ist der KTV Visp nach wie vor am Tabellenende klassiert. Am nächsten Sonntag kommt es in Visp zum Kellerduell gegen West HBC.

en

04. Dezember 2019, 10:09

Artikel teilen