Konturen ersichtlich

Der FC Sitten spielte in seinem dritten Vorbereitungs-Spiel 1:1 Unentschieden gegen den französischen 2.-Ligisten Grenoble Foot.

Beide Treffer fielen vor der Pause per Elfmeter. Pajtim Kasami brachte die Sittener in Führung, Grenoble antwortete umgehend. Sitten war über weite Strecken das spielbestimmende Team in einer animierten Partie und überzeugte in physischer Hinsicht.

In Sachen Personal liess Trainer Stéphane Henchoz durchblicken, wie die Stammelf beim Startspiel gegen Basel aussehen könnte.

10. Juli 2019, 21:28

