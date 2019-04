Ohne Niederlage: Walliser wird U14 Schweizer Meister

Best Player Joel Gsponer (in rot) wird mit Köniz U14 Unihockey-Schweizer Meister. Foto: zvg

...und wird ausserdem in beiden Finalspielen zum Best Player seiner Mannschaft gewählt (Spieler rechts). Foto: zvg

Drei Trainings in der Woche und 14 Meisterschaftsspiele standen in der vergangenen Saison auf dem Programm. Floorball Köniz legte dabei eine eindrückliche Konstanz an den Tag: Das Team gewann alle 14 Spiele und krönte die Saison mit dem Meistertitel. Teil des siegreichen Teams war auch der Visper Joel Gsponer, als Center der ersten Linie.

Als einer der vier Gruppensieger reiste Floorball Köniz an das Finalturnier vom 13. und 14. April in Chur. Im Halbfinale setzten sich die Könizer gegen den HC Rychenberg Winterthur deutlich mit 11:4 durch. Im Finale wartete Chur Unihockey, das Team hatte zuvor GC Zürich ausgeschaltet. Das sechzehnte und letzte Spiel gewann Floorball Köniz knapp mit 7:6; der sechzehnte Sieg in Folge. Das Team ist verdienter U14 A-Schweizer Meister.

Als Center der ersten Linie mittendrin war auch der Visper Joel Gsponer, der in seiner Position viel Verantwortung und Einsatzzeit zu übernehmen hatte. Der Meisterschaftstitel sowie die Auszeichnung zum Best Player seines Teams in beiden Finalspielen sind erste Höhepunkte der noch jungen Karriere des Wallisers. In der nächsten Saison spielt Gsponer in der U16A-Mannschaft von Floorball Köniz.

pd/tma

19. April 2019, 14:45

