"Wir sind bestens vorbereitet für die NLB"

Der Badmintonclub Olympica-Brig startet am Freitag mit dem Heimspiel gegen Genf in die NLB-Saison. Am Samstag ist das Team zu Gast in Sitten.

Am Wochenende beginnt für den BC Olympica-Brig die Saison in der Nationalliga B. Nach dem Aufstieg Ende März hat sich das Team in den letzten Wochen intensiv auf die Meisterschaft vorbereitet. So standen jeweils sechs Trainings pro Woche auf dem Programm. Teamleader Yoann Freysinger ist überzeugt, dass das Team für die Herausforderung NLB bereit ist. "Alle Spielerinnen und Spieler haben top trainiert. Das Sommertraining ist super abgelaufen und wir freuen uns alle auf die kommenden Spiele." Das Team hat sich gegenüber der letzten Saison nochmals verstärkt. Neu sind Marion Varrin, Emilie Stucky und Jan Fröhlich dabei. "Die Neuzuzüge haben sich super eingeführt und bringen viel Qualität in die Mannschaft", ist Trainer Kai Waldenberger überzeugt. "Das Kader ist nun mit sieben Herren und vier Damen viel breiter aufgestellt." Für den Trainer ist es wichtig, dass im Laufe der Saison möglichst viele Spieler zum Zuge kommen. Sodass alle in der Nationalliga B Erfahrungen sammeln können.

Für die Verantwortlichen des BC Olympica-Brig ist die NLB kein Neuland. "Wir kennen die meisten Spieler der anderen Klubs", erklärt Trainer Waldenberger. "Es gibt Klubs, die sich mit ausländischen Spielern verstärkt haben. Die sind uns noch nicht so bekannt." Der Trainer ist überzeugt, dass das Niveau in der NLB ziemlich höher ist als in der 1. Liga. Ein konkretes Saisonziel wurde noch nicht festgelegt. "Wir schauen, wie die ersten Spiele ablaufen. Danach können wir mehr sagen." Die Meisterschaft beginnt für den BC Olympica-Brig mit einer Doppelrunde. Am Freitag ist das Heimspiel gegen den BC Genf. Am Tag danach gastieren die Oberwalliser beim BC Sitten. "Ich hoffe, dass wir bei den Heimspielen auf die Unterstützung des Publikums zählen können. Das hilft uns enorm", ist Yoann Freysinger überzeugt. "Dank der guten Vorbereitung sollten zwei Spiele hintereinander kein Problem für uns bedeuten." Wichtig sei die gute Erholung nach dem ersten Tag, so sei das Team auch in Sitten bereit für einen Sieg.

26. September 2019, 14:03

