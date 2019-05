Mysteriöser Brief an Kardinal Schiner entschlüsselt

Als eine Aktion zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Walliser Baumeisterverbands (WBV) haben die Verantwortlichen einen Wettbewerb ausgeschrieben. Dabei geht es um die Entschlüsselung eines Briefs an Kardinal Matthäus Schiner, Fürstbischof von Sitten zur Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert.

Zusätzlich zur Entschlüsselung sollten die Teilnehmer herausfinden, in welcher Sprache der Brief verfasst ist und wer sein Autor war.

Zu den Umständen schreiben die Verantwortlichen des WBV in einer Mitteilung vom Donnerstag: «Der Kardinal stand mit sämtlichen gekrönten Häuptern seiner Zeit in Verbindung. Im Walliser Staatsarchiv ist seine Tätigkeit bestens dokumentiert. lm eindrücklichen Archivbestand befindet sich auch ein Brief, der von einem mysteriösen Verfasser an den Kardinal adressiert wurde. Das Geheimnis dieser kodierten und verschlüsselten Nachricht wurde nie gelüftet.» Schiner habe mindestens fünf Sprachen lesen und schreiben können: Deutsch, Französisch, Italienisch, Lateinisch und Spanisch.

Drei Wallisern, die am Wettbewerb des Walliser Baumeisterverbands teilgenommen sei es gelungen, den kodierten Brief zu entschlüsseln. Sie haben ebenfalls die Sprache und den Absender des Briefs herausgefunden. Es handelt sich um ein Kollektiv aus der HES-SO Wallis: Grégoire Nicollier, Matthieu Jacquemet und Gilles Evéquoz. Die Sieger erhalten einen Reisegutschein im Wert von 4000 Franken.

Am 5. Dezember 2018 hat der Walliser Baumeisterverband mit der Vernissage eines Buchs über 100 Jahre Baugeschichte im Wallis die Festlichkeiten zu seinem 100-jährigen Bestehen lanciert. im Verlauf des Jahrs 2019 finden zahlreiche Aktivitäten statt.

