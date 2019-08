100 Prozent Blatten

In Blatten im Lötschental wurde am Nationalfeiertag das neue Kraftwerk «Breithorn» eröffnet.

Das neue Kraftwerk kann Energie für 1250 generieren, doch sei diese Zahl nebensächlich, wie Hans-Peter Lehner, Verwaltungsratspräsident der KW Breithorn-Fafleralp AG sagt. «Diese Zahl ist nicht wirklich relevant. Viel wichtiger ist, dass die Gemeinde den Ertrag des Kleinkraftwerks nutzt, um Schäden zu reparieren, die der Bach jährlich verursacht», so Lehner.

Worauf die Beteiligten besonders stolz sind, ist die Tatsache, dass hinter dem Kraftwerk fast zu 100 Prozent Blattner Arbeit steckt. So wurde unter anderem die Finanzierung von der örtlichen Raiffeisenbank ermöglicht, und auch der Architekt der Zentrale ist mit Jean-Luc Bellwald ein junger Mann aus Blatten.

Das Design der Zentrale des Kraftwerks soll laut Bellwald zeigen, welche Kraft sich hinter der Natur und dem Wasser versteckt. Das Betongebäude stellt einen heruntergefallen Felsbrocken dar, der beim Aufschlag eine Kante verloren hat. Dieser Felsbrocken soll funktional sein und sich dennoch optisch in die Natur integrieren. «Ich sehe das Kraftwerk als letzten Findling der Gesteinszüge im Tal», so Bellwald.

rwa

01. August 2019, 18:30

