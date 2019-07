100'000 Franken für die Walliser Krebsliga

Ganz nah für die Menschen da sein, die von der Diagnose Krebs betroffen sind – dieses Ziel verfolgen der Spendenverein «Bärgüf» und die Krebsliga Wallis gleichermassen. «Bärgüf» schafft mit dem Spenden-Event eine Plattform, um Spendengelder für krebskranke Menschen zu generieren und nutzbringende Projekte zu fördern. Davon profitierte am Mittwochabend die Krebsliga Schweiz direkt.

Zum 60-jährigen Bestehen der Krebsliga Wallis in diesem Jahr hat der Spendenverein «Bärgüf» am Mittwochabend erneut eine Spende an deren Präsidenten Dr. Reinhard Zenhäusern sowie den Geschäftsführer Franck Moos übergeben. Der Betrag in Höhe von 100'000 Schweizer Franken dient dazu, Menschen aktiv, wirksam und auf ganz kurzen Wegen zu helfen, die sich in ihrer Not und Krankheit hilfesuchend an die Krebsliga Wallis wenden.

Jeden Tag vier neue Fälle im Wallis

Allein im Wallis werden jeden Tag mehr als vier Personen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Für die Betroffenen und deren Angehörige ist dies ein gewaltiger Schock. Mehr als 566 Patienten und Patientinnen wandten sich 2018 an die Krebsliga Wallis und haben deren mittel- bis langfristige Dienste in Anspruch genommen, die unzähligen Telefonanrufe gar nicht mitgezählt. Die Erkrankung bedeutet aber oft auch auch für ganze Familien finanzielle Einbussen, sogar Not. Daraus erklärt sich, dass allein im letzten Jahr rund 175 Gesuche um finanzielle Unterstützung in Höhe von 153’000 Franken und 21 Hilfegesuche zugunsten erkrankter Kinder in Höhe von 16’000 Franken eingegangen sind.

Für Patrick Gruber, Präsident des Spendenvereins «Bärgüf» ist die Sache daher klar: «Wir danken allen unseren Spendern, die es mit ihrem grossen Einsatz immer wieder möglich machen, direkt hier vor der eigenen Haustür tatkräftige Hilfe zu leisten! Und wir freuen uns, mit der Krebsliga Wallis einen engen Partner zu haben, der der Hilfe auch dorthin bringt, wo sie gebraucht wird! Dafür engagieren wir uns auch am 24. August 2019 wieder mit vereinten Kräften und sammeln «zämu» Spenden für all die vielen Menschen, die unsere Hilfe wirklich brauchen!»

awo

17. Juli 2019, 20:59

