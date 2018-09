1800 Besucher im Stockalperschloss

Brig Barock 2018 lockte insgesamt 1800 Zuschauer an. Foto: zvg

Die Opernreihe «Rinaldo», die im Hof des Stockalperschlosses insgesamt vier Mal aufgeführt wurde, fand mit der Dernière am vergangenen Samstag ihren Abschluss.

Bei fast sommernächtlichen Temperaturen, inmitten barocker Kulisse und bei wunderbarer Akustik konnte auch die letzte der insgesamt vier Vorstellungen von «Rinaldo» am vergangenen Samstag durchgeführt werden. Unter der Leitung von Paul Locher, Initiant und Dirigent und unter der Regie von Andreas Rosar, hat das Oberwalliser Kammerorchester Concertino, zusammen mit einem internationalen Solistenensemble ein grossartiges Werk vorgetragen. Die Begeisterung der Besucher entlöhnte die Organisatoren für ihre zweijährige Vorbereitungszeit.

Brig Barock 2018 mit «Rinaldo» ist nach «Alcina» 2013 und «Stockalpers Lichterspektakel» 2015, die dritte Fassung, die das Publikum im barocken Hof des Stockalperschlosses begeisterte. Viele Besucher stammten aus dem Oberwallis, aber es fanden auch Besucher ennet des Lötschbergs den Weg in die Simplonstadt. Einige sind auch von weiter her gekommen, so etwa eine Sommertouristin, welche die Proben sah und extra von Paris angereist war.

pd / pan

13. September 2018, 17:40

