22-jährige Sprayerin geständig

Mehrere Wände von Gebäuden und Bushaltestellen wurden in Siders und Sitten getaggt. Anfang September konnte die Kantonspolizei nun eine 22-jährige Sprayerin anhalten.

Nach der Feststellung von 24 blauen und braunen Tags an Gebäuden und Bushaltestellen in Siders und zwei Tags in Sitten führten die Ermittlungen der Kantonspolizei - in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei Siders - zur Anhaltung einer 22-jährigen Frau. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei war die Frau mit Wohnsitz im Mittelwallis geständig.

Die Höhe des Schadens beträgt mehrere tausend Franken. Die mutmassliche Täterin wurde bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

pd/ip

19. September 2019, 09:03

Artikel teilen