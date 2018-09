Bern | 900 junge Schweizer Nachwuchskräfte aus 75 Berufen kämpfen seit gestern Vormittag um Ruhm und Ehre – und um den Schweizer Meistertitel in ihrem Beruf. Mitten unter diesen Talenten tummeln sich auch ein paar Oberwalliser.

Martin Schmidt

Sie sind jung, ambitioniert und zählen

in ihren Berufen zu den stärksten Nachwuchstalenten der Schweiz. Sanitärinstallateur Kilian Eyholzer von der Bettmeralp, Lüftungsanlagebauer Jan Burgener aus Visp, Schweisser Sebastian Zenhäusern aus Bürchen und Sanitärinstallateur Otto Walpen aus Naters vertreten das Oberwallis an den diesjährigen Schweizer Berufsmeisterschaften. Für Eyholzer, Burgener und Zenhäusern begann der Ernstkampf auf dem 100 000 Quadratmeter grossen Gelände

der Bernexpo schon am Mittwochmorgen um 9.00 Uhr. Bei Zelt Nr. 8 durften die Besucher dabei nur hinter einer Schutzwand zuschauen, wie Zenhäusern und seine Konkurrenten im Overall und einer dunklen Schweissmaske Platten und Rohre aneinanderschweissten. Dabei kamen drei verschiedene Schweisstechniken zum Einsatz. Sieben Stunden standen für die Aufgabe zur Verfügung. Nach fünf Stunden war Zenhäusern zwar etwas weniger weit als die Konkurrenz, doch er liege absolut im Zeitplan. Die langsame Arbeitsweise hat Kalkül. Die Jury wird die Ergebnisse jedes Teilnehmers im Anschluss röntgen und dann wieder auseinanderbrechen, um die Qualität der Schweissnähte bis ins kleinste Detail zu überprüfen. «Dabei ist die Qua­lität der Naht viel entscheidender als die Form der verschweissten Figur», so Zenhäusern. Er will nichts dem Zufall überlassen. Schliesslich hat er hohe Ziele: «Ich will Schweizer Meister werden und im nächsten Jahr an die Weltmeisterschaften in Russland reisen», gibt er seine Ambitionen preis. Genauso machte es ihm sein Vorgänger im Betrieb – Zenhäusern absolviert derzeit sein viertes Lehrjahr als Anlage- und Apparatebauer mit der Zusatzausbildung zum Schweisser bei der Lonza AG in Visp – Severin Seiler, vor. Nach dem Schweizer Meistertitel reiste dieser im vergangenen Jahr an die WM nach Abu Dhabi.

Jan Burgener und Kilian Eyholzer haben ihre Berufsausbildungen in diesem Sommer mit hervorragenden Notenschnitten abgeschlossen und sich somit für die SwissSkills qualifiziert.

Was ihre Ziele an den Schweizer Meisterschaften sind? Er werde sein Bestes ­geben und dann sehen, was am Ende herausschaue, die Konkurrenz sei stark, sagt Burgener. «Ich will nach den Lehrabschlussprüfungen nochmals zeigen, was ich kann», sagt Eyholzer. Für ihn beginnt der Tag am Mittwochvormittag mit theoretischen Prüfungen. Unter anderem erklärte er dem Experten die Funktion und den Aufbau einer Druckerhöhungs- sowie einer Solaranlage – nicht ohne dass sein Experte jeweils gründlich nachhakte. Sein praktischer Teil, der Bau einer Vorwand, steht heute an.

Burgener muss an den Meisterschaften eine kleine Lüftungsanlage aufbauen. Sein Arbeitgeber, die Imwinkelried Lüftung und Klima AG, stellte ihm dafür im Vorfeld

drei Tage zur Verfügung, an denen er eine solche Anlage zusammenstellen konnte. Aber nicht bloss er, alle drei erfuhren von ihren Betrieben eine grosse Unterstützung, um sich auf die Meisterschaften – oder aber auch auf die Lehrabschlussprüfungen – vorzubereiten. Spannend hierbei: Mit dem Weltkonzern Lonza, dem mittelgrossen Unternehmen, der Imwinkelried AG sowie einem kleinen Familienbetrieb, der Walker A&M Haustechnik AG, sind die drei bei völlig unterschiedlich grossen Arbeitgebern angestellt…

Am Freitag und Samstag wird dann auch noch Sanitärinstallateur Otto Walpen, der bei der Lauber IWISA AG angestellt ist, in den Wettbewerb einsteigen. Auch er ist ein talentierter und ambitionierter junger Mann, der von seinem Ar-

beitgeber gefördert wird.

Zum zweiten Mal, nach 2014, finden zwischen dem 12. und 16. September 2018 in Bern zentrale Schweizer Berufs-Meisterschaften, die SwissSkills, statt. Das Spezielle an diesem Gross­event: Meisterschaften der verschiedensten Schweizer Lehrberufe finden zentral zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt. Die meisten der 60 an den Swiss-

Skills 2018 beteiligten Berufsverbände führen regelmässig, in der Regel jährlich, Swiss­Skills-Meisterschaften durch. Allerdings wurden diese bis anhin und mit Ausnahme des ­Jahres 2014 dezentral veranstaltet. Neben den 75 Berufen, die Meisterschaften durchführen, werden vor Ort weitere 60 Berufe für Neugierige präsentiert. Die Veranstalter rechnen mit über 120 000 Besuchern.

13. September 2018, 02:00

