Musikfest zog über 20 000 Besucher an

Vor drei Monaten hat sich Naters anlässlich der 26. Auflage des Kantonalen Musikfests in eine grosse Festhütte verwandelt. Inzwischen hat sich das OK zu seiner Abschlusssitzung getroffen und zieht ein äusserst positives Fazit.

Neben dem Kantonalen Musikfest würden auch die verschiedenen Festivitäten zum 150-Jahr-Jubiläum der Belalp sowie zur Neuuniformierung in besonderer Erinnerung bleiben, wird Julien Schumacher, Präsident der Musikgesellschaft Belalp Naters, in einer Mitteilung zitiert.

Die Organisation der drei Anlässe hat das 14-köpfige OK rund um National- und Gemeinderat Philipp Matthias Bregy rund zwei Jahre gefordert. Man habe viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, von Musikanten und Gästen erhalten, so der OK-Präsident, dem es ein grosses Anliegen war, den Anlass im Herzen des Dorfes durchzuführen, damit auch die Gewerbetreibenden vom Grossaufmarsch der Walliser Musikanten profitieren konnten. Trotz grosser organisatorischer Herausforderungen sei dies gelungen, heisst es weiter.

90 Vereine und rund 4500 Musikanten haben an den Musikwettbewerben in den vier Vortragslokalitäten in Naters teilgenommen. Über 20 000 Besucher durften zudem auf der Roten Meile und im Festzelt die Nacht zum Tag machen. Neben der guten Organisation sowie dem stimmungsvollen Fest, das ohne Zwischenfälle verlief, spricht das OK auch finanziell von einem erfolgreichen Anlass sprechen. Man dürfe dem Verein in den nächsten Wochen einen ansehnlichen Betrag überweisen, heisst es dazu abschliessend.

pd / pan

05. September 2019, 16:56

Artikel teilen