30-Grad-Marke in Sitten geknackt

Hochdruckgebiet Quirin über Frankreich sorgt auch in der Schweiz für viel Sonnenschein und sehr warme oder eher heisse Temperaturen. Trotz heute teilweise ausgedehnten Schleierwolken konnte soeben in Sitten die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Wie MeteoNews mitteilt, wurden in Sitten um 15:40 Uhr 30.3°C gemessen - somit kann bereits der heutige Montag als Hitzetag in die Geschichtsbücher eingehen. Morgen Dienstag werden bei viel Sonnenschein und blauem Himmel ähnliche Temperaturwerte wie heute erwartet, am Mittwoch folgt voraussichtlich der Höhepunkt dieser Wärmephase. Vor allem in den Regionen Genf, Basel und im Aargau könnten dann ebenfalls 30 Grad und somit ein Hitzetag erreicht werden.

Hitzetage im September sind alles andere als üblich. An den meisten Stationen im Mittelland wird nur etwa alle fünf bis zehn Jahre ein Hitzetag verzeichnet.

10. September 2018, 16:10

