365 Tage Selfiezeit

An vielen Orten im Wallis schläft der Tourismus im Monat Mai. Nicht so in Zermatt: Im Matterhorndorf sind Touristen während 365 Tagen im Jahr willkommen. In den letzten zehn Jahren sind die Logiernächte stark angestiegen. Und die Zwischensaison scheint immer mehr zu verschwinden.

«Die Zwischensaison verschwindet sicher nicht ganz», sagt Daniel Luggen, Kurdirektor von Zermatt. «Aber die Zahlen zeigen, dass der Monat Mai immer stärker wird.»

Im Jahr 2009 verzeichnete die Hotellerie in Zermatt im Monat Mai rund 37 000 Logiernächte. Im Jahr 2018 waren es bereits 57 000. Und für dieses Jahr ist erneut mit einem Anstieg zu rechnen. Im Vergleich dazu: Das Gletscherdorf Saas-Fee schaffte es im letzten Jahr im Hochsaisonmonat Februar auf 51 000 Übernachtungen. Und im Monat Mai auf 237 Übernachtungen.

Der Monat Mai ist in Zermatt eine Zeit des Dazwischenseins. Es ist zu spät, um Ski zu fahren. Und zu früh, um zu wandern. «Den Skifahrer oder den Wanderer im Mai nach Zermatt zu holen, ist schwierig», sagt Luggen. «Wir brauchen den Ausflugsgast.»

Mathias Gottet

27. Mai 2019, 17:39

