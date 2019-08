370 Geniesser an einem Tisch mitten im Naturpark Pfyn-Finges

Bereits zum dritten Mal deckten der Naturpark und seine Partnerbetriebe mitten im Rebberg den Tisch ein. Und rund 370 Geniesser aus der ganzen Schweiz nahmen an der Tavolata Platz.

Bei einer Tavolata geht es in erster Linie um Genuss und Geselligkeit. Tische werden zu einer grossen Tafel zusammengeschoben. Unterschiedlichste, regionale Produkte werden in Töpfen und auf Platten in die Mitte gestellt und der Moment im Kreis der Familie und mit Freunden in vollen Zügen genossen. Nicht anders bei der grossen Tavolata mitten im Naturparkrebberg Pfyn-Finges. Diese gehört für viele schon zur Sommertradition.

Am Wochenende war es wieder so weit. Der Naturpark Pfyn-Finges und seine Partnerbetriebe tischten zur Tavolata auf. 350 Besucher aus der ganzen Schweiz reisten hierfür an. Gemäss Mitteilung wurden die Gäste kulinarisch in sechs Gängen mit regionalen Produkten verwöhnt und genossen in einem fröhlichen Ambiente die einzigartige Landschaft. Fünf Musiker aus dem Aostatal umrahmten den Anlass musikalisch.

pd/wh

20. August 2019, 17:31

